PIEDILUCO - Piediluco crocevia di speranze remiere. Anche per il CC Barion ed i suoi canottieri, dall’oro e dal bronzo conquistati al primo Meeting nazionale di domenica scorsa fino al Memorial d’Aloja che sta per cominciare, sempre nella località umbra. Gasatissimi soprattutto Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo, entrambi 16enni, che al Meeting nazionale hanno dominato il doppio under 17 con il tempo di 7:11:18, tre secondi e mezzo in meno dell’equipaggio di Bissolati secondo classificato. Ottima prestazione anche per Gabriella Biscardi, pure lei 16enne, che ha ottenuto un terzo posto nella stessa categoria e nella stessa competizione, in coppia con Gloria Licciardi del Cus Bari.Di tandem in tandem, ecco Alessandra Quaranta, 17 anni, che al primo Meeting nazionale di Piediluco conquista la finale A under 19 nel doppio misto Barion-Cus Bari, e suo fratello Michelangelo Quaranta, 19, piazzatosi secondo in finale B del doppio Peso Leggeri a bordo di un altro equipaggio misto, stavolta con Amici del Fiume. E si resta a Piediluco con altrettanta voglia e determinazione per affrontare il Memorial “Paolo d’Aloja” che inaugura il calendario internazionale di canottaggio.Tre gli atleti del Canottieri Barion che ci riproveranno in Umbria: gli inseparabili Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo nel doppio under 19 e Michelangelo Quaranta in lizza nel singolo Pesi Leggeri.