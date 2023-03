BARI - In occasione della presentazione del libro «Quella notte alla fonte magica», mercoledì 29 marzo presso La Feltrinelli Bari, c’è stata una chiacchierata con Adriano Moraglio, co- autore del libro, il dott. Matteo Avella, manager di Acqua Amata e seguita dall’intervento del capitano Di Cesare e dell’attaccante Antenucci, calciatori dell’SSC Bari.Durante l’intervista, moderata dallo scrittore Moraglio, il dott. Matteo Avella ha dichiarato: Mai avrei pensato di presentare il libro contenente la nostra storia aziendale davanti a tanta bella gente.Un ringraziamento speciale all'amico co-autore Adriano Moraglio, che ci ha accompagnato in una piacevole intervista. Un grazie anche a LaFeltrinelli Bari e al direttore Giovanni Bello per averci ospitato, facendoci sentire a casa.In conclusione, ringrazio chi ha reso possibile il susseguirsi di questa incredibile storia: la mia famiglia.Speriamo di emozionarvi con la lettura del libro, così come noi ci siamo emozionati scrivendolo.