D’Alessandro spiega così gli obiettivi di Casartigiani BAT. «Crediamo che la crescita e lo sviluppo delle imprese e degli associati, avvenga soprattutto attraverso un’ottima e solida informazione alle imprese del territorio, attraverso la formazione e i servizi che l’associazione di categoria Casartigiani Bat potrà offrire alle stesse.





Pertanto, uno dei nostri obiettivi sarà di implementare l’offerta formativa, che spazi sulle tematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione gratuita attraverso la bilateralita, alla finanza agevolata e altri servizi complementari alla crescita degli associati. Il direttivo è composto dal vicepresidente geometra Salvatore Quacuarelli, dal direttore generale il geometra Natalino Agresti e dal segretario generale dottor Rocco Luigi Antonio Palumbo.





Il presidente D’Alessandro è laureato in Economia ed esperto in diritto del lavoro e sindacale. È amministratore unico dell’ente di formazione accreditato alla Regione Puglia “Evolvere Formazione & Lavoro”, attivo da 13 anni nella Bat e a Bari ed è titolare dello Studio di Consulenza del Lavoro, la cui sede è attiva da 16 anni ad Andria e Bari.

- Il dottor Luigi d’Alessandro, originario di Trinitapoli è il nuovo presidente di Casartigiani Bat. La nomina è stata conferita dal coordinatore regionale Stefano Castronuovo. «Ringrazio Castronuovo per la stima – dichiara d’Alessandro – e la fiducia riposta nei miei confronti. Cercherò di tutelare e sostenere tutte le imprese del nostro territorio, così come cercheremo un confronto costante con le le Sigle Sindacali come la CGIL, CISL e UIL, con il massimo impegno e serietà».