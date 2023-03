Numerosi i messaggi di cordoglio dei suoi amici. "Sarai l'angelo più bello". “Ciao Ama, buon viaggio”.

BARI - Dramma ieri sera alle porte di Bari. Un 17enne, Amatore Losurdo, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto alle porte di Rutigliano sulla strada per Adelfia. Il giovane risiedeva a Cellamare (Ba) ed era in sella alla sua moto quando si è scontrato mortalmente con un'auto.Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una motocicletta e il conducente, 17 anni, è stato trasportato al reparto di Pediatria di Bari.