LECCE - Ancora violenze sui minori nel leccese. Era stato accusato di aver palpeggiato la figlia di 11 anni di alcuni amici di famiglia, per questo i giudici della prima sezione collegiale hanno condannato il docente di un liceo salentino a 2 anni di reclusione (condanna sospesa e non menzione ). L'insegnante è stato interdetto da ogni incarico nelle scuole e dai pubblici uffici per tutta la durata della pena.

I fatti sono risalenti al lunedì di Pasquetta del 2021. Il padre dell'undicenne stava testando l'auto dell'amico del professore, seduto sui sedili posteriori insieme alla piccola. Secondo quanto raccontato dalla 11enne alla madre, l''amico' di famiglia avrebbe tentato di palpeggiarla nelle parti intime, motivo per cui il padre ha deciso di sporgere denuncia.

La presunta vittima è stata poi ascoltata durante l'incidente probatorio, confermando le accuse alla presenza dei consulenti, psichiatra e psicologo nominati dalla Procura della Repubblica.