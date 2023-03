CASTELLANA GROTTE (BA) – di Idee “L’Oasi del Verde che rinasce: alla 3^C, Scuola Primaria dell’IC Tauro-Viterbo di Castellana Grotte il 1^ Premio per la migliore planimetria.“Grande soddisfazione per tutti, piccoli e grandi – ha detto la promotrice del progetto Daniela Ignazi – e complimenti a tutti i bambini, a chi ha vinto dimostrando impegno e creatività e ai bambini di prima classe che, attraverso i loro meravigliosi disegni, hanno dimostrato tanto amore la natura.”Il concorso, indetto dall’Amministrazione comunale assessorato all’Ambiente, ha come obiettivo quello di creare una piccola oasi di “Nuovo Verde” nella Villa Tacconi con la piantumazione di tre abeti natalizi che hanno decorato il centro abitato durante le festività (erano presenti in Piazza Nicola e Costa, P.zza Garibaldi, Largo S. Leone Magno). Il progetto planimetrico presentato dalla 3^ C, risultato vincitore, vedrà così la luce e tutti i cittadini potranno presto ammirarlo.Dobbiamo ricordare che hanno partecipato al concorso: gli alunni di prima classe, coinvolti per la realizzazione del disegno della targhetta identificativa del luogo di interesse; e gli alunni di terza classe che si sono dedicati alla realizzazione di una mappa del sito verde (rappresentazione ridotta dell'area di interesse del progetto).“Un concorso d’idee molto stimolante per gli studenti – ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – che li ha resi protagonisti del proprio territorio con una prospettiva ecologica”.