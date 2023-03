Chi sono i gestori di una chat room di bingo online

Scegli un nome utente divertente o comunque mai offensivo. Puoi scegliere un nome utente che sia un diminutivo del tuo nome, una tua passione, un personaggio o una persona che ami…insomma puoi esprimere le tue passioni e il tuo mondo già a partire dal nome utente che sceglierai per chattare con gli altri appassionati di bingo



Per la tua sicurezza, ti consigliamo di non diffondere dati personali nella chat room bingo



Non fare nessun tipo di pubblicità e non inviare link nella chat room bingo



Devi essere maggiorenne!



Ah, una cosa importantissima: quando parliamo di chat room bingo non stiamo parlando di una chat destinata al servizio clienti, parliamo di una chat room bingo di puro divertimento! Certo, esistono anche le chat di assistenza, chiamate live chat, ma quelle sono un’altra cosa! In quelle potrai trovare gli operatori del servizio clienti, ma in quel caso il servizio si ferma per qualche ora nelle ore notturne, mentre invece nelle chat room online trovi sempre un Chat Moderator pronto ad accoglierti 24 ore su 24. Se non hai voglia di usare la live chat per richiedere assistenza, puoi mandare anche una mail oppure telefonare a un numero verde che troverai cliccando sulla parola “aiuto”. Troverai la live chat per richiedere assistenza, il numero verde di tombola.it, la mail a cui poter scrivere e potrai addirittura prenotare una chiamata nell’orario che preferisci.



Cosa trovi in una chat room di bingo



Sei mai entrato in una chat room di bingo online? Cosa ti aspetti da una chat room online? Come abbiamo visto prima, una chat room di bingo online è fatta principalmente di chiacchiere, gossip, canzoni, ricette e tutto quello che può riguardare la vita quotidiana. Oltre a questo, durante tutta la giornata sono previsti dei quiz che permettono di giocare e vincere piccoli bonus bingo da spendere subito oppure da tenere per la prossima volta che deciderai di collegarti a tombola.it per passare qualche minuto in allegria con il bingo! Ci sono poi giorni in cui il Chat Moderator propone un argomento specifico: ad esempio durante la giornata mondiale della pizza, l’argomento è stato la pizza e tutti gli utenti si sono divertiti a scrivere in chat ricette, preferenze, ingredienti segreti e piccoli trucchetti per fare in modo che la pizza venga sempre bene! Insomma, in una chat room di bingo trovi le stesse emozioni che trovi in una sala bingo…moltiplicate per tutta l’Italia! La chat room di bingo online, infatti, ospita giocatori provenienti da tutte le città italiane, paesi grandi e piccoli, frazioni, posti di mare, montagna, campagna…si trova veramente di tutto! E la cosa strana è che ci si sente molto vicini nonostante le distanze, nonostante le differenze professionali, il bingo online unisce davvero tutta Italia!



Ecco quello che troverai in una chat room online di bingo:



Farai amicizie sempre nuove



Se vuoi chattare basta collegarsi e il gioco è fatto, la chat è gratuita

Se non riesci a dormire, puoi collegarti anche di notte e chattare gratuitamente senza uscire dal piumone

Puoi vestirti come vuoi

Anche se ti scolleghi, la partita di bingo va avanti e se hai vinto, troverai la vincita la prossima volta che ti collegherai

Puoi giocare a bingo e chattare dappertutto, anche quando ti annoi sull’autobus o mentre attendi il tuo turno in posta

Puoi partecipare a iniziative speciali con in premio premi bingo e jackpot speciali

Puoi giocare a bingo online da pc fisso, smartphone, tablet, cellulare, computer portatile



