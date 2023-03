Appuntamento martedì 28 marzo 2023, presso l’Auditorium della Chiesa dell’Immacolata,in Trinitapoli, alle 18.00 dove si terrà un importante incontro tra le associazioni del terzo settore di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli e l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.L’iniziativa è coordinata dalla zona pastorale ofantina in collaborazione con l’Ufficio diocesano comunicazioni sociali.«Si tratterà –come afferma Don Nicola Grosso referente zonale della pastorale ofantina- di un momento informativo e conoscitivo circa le iniziative e le attività delle associazioni locali, che svolgono un ruolo sociale e culturale essenziale, arricchendo la comunità e contribuendo alla sua migliore evoluzione stimolando la cooperazione, il mutualismo e la solidarietà".L’incontro si inserisce nel secondo anno del cammino sinodale denotato dal promuovere cantieri di ascolto delle diverse realtà operanti nel territorio. L’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo vi partecipa per ascoltare le associazioni soprattutto in ordine delle attese nei confronti della comunità ecclesiale."Le associazioni- continua Don Nicola- sono organizzazioni che con enormi sacrifici, affiancano e a volte sostituiscono l’amministrazione pubblica nell’erogazione, gratuita, di fondamentali servizi in molteplici e svariati settori: dal contrasto alla povertà e alla violenza alla tutela dell’ambiente, della salute, degli animali, delle persone con disabilità, dell’infanzia, dell’adolescenza, degli anziani e in generale delle fasce più deboli ed emarginate della comunità, nonché promotrici di servizi culturali".