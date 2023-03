BARI - Oggi, giornata in cui si celebra la festa nazionale della Repubblica Ellenica, una bandiera greca sventola, accanto a quelle italiana ed europea, dal balcone centrale di Palazzo di Città, per testimoniare il legame di amicizia che unisce la città di Bari e il popolo greco.La festività greca commemora l’inizio della guerra per l’indipendenza avvenuta a Patrasso il 25 marzo 1821.“Partecipare alla festa nazionale greca con l’esposizione della bandiera bianca e blu sulla facciata di Palazzo di Città, così come richiesto dal console greco Stelio Campanale - afferma il sindaco Decaro - rappresenta un segno di attenzione per la numerosa comunità greca presente a Bari e per l'intensa attività di scambi culturali ed economici tra la nostra e le città greche gemellate”.