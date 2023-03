ll Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2023 per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e ha ottenuto n. 7 crediti per le categorie Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di laboratorio biomedico. La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali specializzandi e ad altre professioni afferenti alle discipline mediche. Per conseguire i crediti è necessario: • partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali. • riconsegnare al termine del Corso, la modulistica e il questionario ECM debitamente firmati. • conseguire almeno il 75% delle risposte esatte al questionario di apprendimento. L’attestato ECM e l’attestato di partecipazione saranno consegnati previa verifica dei punti precedenti.