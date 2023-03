Coppa Italia Serie C: il Vicenza vince 2-1 all'Allianz Stadium sulla Juventus Next Gen nella finale di andata

via Juventus Next Gen fb





Nel secondo tempo al 2’ la Juventus Next Gen pareggia con Iling di testa su cross di Soulè. Al 26’ Sersanti dei bianconeri con una conclusione al volo non inquadra la porta. Al 44’ il Vicenza ritorna in vantaggio con Jimenez con un siluro di sinistro da fuori area. Al 45’ Pecorino della Juventus Next Gen con una girata di destro colpisce la traversa.





La gara di ritorno si giocherà Martedì 11 Aprile alle 20,30 al “Menti” di Vicenza. I veneti per vincere la Coppa Italia di Serie C dovranno ottenere un successo o un pareggio. I bianconeri per aggiudicarsi questo trofeo dovranno prevalere con 2 gol di scarto.

Nell’andata della finale di Coppa Italia di Serie C il Vicenza vince 2-1 all’ “Allianz Stadum” di Torino sulla Juventus Next Gen. Nel primo tempo al 6’ Stramaccioni dei bianconeri di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 13’ Pecorino della Juventus Next Gen va vicino al gol. Al 19’ Ronaldo dei veneti sfiora la rete. Al 39’ il Vicenza passa in vantaggio. Stramaccioni devia nella sua porta su una punizione di Ronaldo. Al 45’ Iling dei bianconeri non concretizza una buona occasione.