BARI - La Gyrosteria Yannis di Bari si è aggiudicata il premio come miglior ristorante a domicilio del Sud Italia. Il riconoscimento è arrivato per i Just Eat Awards promossi dalla famosa piattaforma di delivery: ogni anno premia i locali italiani che hanno saputo conquistare i consumatori. E nella terza edizione è stato selezionato lo storico ristorante greco che si trova sia in via Nicolai, vicino all'università, sia nella città vecchia, sotto l'arco del Fortino di Sant'Antonio.La community di food lovers di Just Eat ha così decretato i Migliori ristoranti per area geografica, ossia i più amati delle grandi e piccole città lungo tutta la Penisola, oltre ai brand più rinomati e apprezzati a livello nazionale e internazionale.A’ Livella di Torino (Miglior ristorante del Nord Italia - Grandi Città) Poke Poke di Roma (Miglior ristorante del Centro Italia - Grandi Città) Gyrosteria Yannis di Bari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole - Grandi città) M'ami poke di Meda (Miglior ristorante del Nord Italia - Piccole Città) Lievito Madre di Genzano (Miglior ristorante del Centro Italia - Piccole Città) Pizzeria Napul'è di Benevento (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole - Piccole città) McDonald's (Brand internazionale più amato) Alice Pizza (Brand nazionale più amato) Bowl! (Miglior ristorante d'Italia, per il secondo anno di fila)Infine, non potevano di certo mancare i Migliori ristoranti per tipologia di cucina, individuati tra quelle più in crescita sulla piattaforma, come confermato anche dalla recente edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia, che ha visto trionfare pizza, hamburger, giapponese, cinese e poke, senza contare un interesse sempre più crescente verso piatti che celebrano le verdure e le mettono al centro.Trattoria Da Me di Bologna (Miglior ristorante di cucina italiana, vincitore del programma 4 ristoranti nel 2018) Pizzeria Polleria Popi Popi di Palermo (Miglior pizzeria) Strike! Albaro (Miglior hamburgheria) Bowl! di Genova (Miglior pokeria) Nuovo Drago d'Oro di Torino (Miglior ristorante di cucina orientale) Gelateria Bis - Made in Sicily di Roma (Miglior gelateria) La Vegana di Ferrara (Miglior ristorante di cucina vegetariana o vegana)La più importante novità dell'ultima edizione è stata poi l’introduzione di una speciale categoria votata dai rider impiegati di Just Eat, i quali hanno potuto premiare i loro Ristoranti Partner preferiti del 2022 nelle 24 città in cui è attivo Scoober, un nuovo modello di delivery che Just Eat ha iniziato a implementare il 29 marzo 2021 siglando l’accordo sindacale con FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, e con cui ha dato vita al primo contratto collettivo per i rider in Europa.