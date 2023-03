BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 78 nuovi casi di Covid-19, su 3.227 test, con un tasso di positività pari al 2,4%, ieri 4,2 % e nessuna vittima.Le persone attualmente positive sono 1.656, di cui 72 ricoverate in area non critica e 3 in terapia intensiva, come ieri.Questa è la suddivisione dei nuovi casi per provincia: nel Barese 27; in provincia di Lecce 22; nel Foggiano 9; in provincia di Brindisi 8; nel Tarantino 7; nella Bat 2. I nuovi positivi residenti fuori regione sono 4.