BARI - Si chiude domani, 30 marzo, a Bari, il progetto “GenerAzioni Sostenibili”, una iniziativa che tra l’altro ha portato nei giorni scorsi all’apertura della Bottega solidale, promossa da Ada Bari e Uilp Pensionati Puglia, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare del Comune di Bari. Grazie alla sua istituzione, si è resa possibile la distribuzione di beni alimentari, indumenti e beni di prima necessità ad anziani soli e a rischio di isolamento, lavorando in stretta connessione con l’Emporio socio-sanitario.In occasione della cerimonia di chiusura del progetto, in programma giovedì 30 marzo alle ore 10.30 all'hotel Sheraton Nicholaus di Bari, si svolgerà una tavola rotonda nella quale sarà tracciato un bilancio dell’attività svolta.Sviluppato in sinergia con l’ADA (Associazione per i Diritti dell’Anziano) Nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche l’ADA Bari si è attivata per promuovere l’adozione di modelli sostenibili di produzione e di consumo sensibilizzando i cittadini alla riduzione degli sprechi e al riutilizzo delle risorse e delle eccedenze alimentari.Alla tavola rotonda è prevista la presenza del referente ADA nazionale per il progetto “GenerAzioni Sostenibili”, Lorenzo Tiberti; della dottoressa Katia Pinto dell’Associazione Alzheimer Bari; del prof. Franco Dalla Mura, antropologo e direttore del corso di Formazione quadri Uilp Puglia e volontari ADA Puglia; dell’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico; della segretaria generale Uil Pensionati Puglia, Tiziana Carella.