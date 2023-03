CASTELLANA GROTTE (BA) - Le Grotte di Castellana, nel sud est Barese, da anni palcoscenico naturale di “Hell in the Cave”, il primo spettacolo aereo sotterraneo del mondo che unisce danza, voci, suoni e luci nella scenografia naturale della Grave, in occasione delle celebrazioni del Dantedì accenderà i riflettori sugli estimatori e gli amanti dei versi del Sommo Poeta.Sabato 25 marzo 2023, a partire dalle 10 del mattino e sino a qualche minuto prima della replica dello spettacolo “Hell in the Cave”, nei pressi dell’ingresso alle Grotte di Castellana, chi vorrà potrà esibirsi leggendo brani scelti tra tutti i canti della Divina Commedia tanto da diventare protagonisti della Giornata dedicata a Dante Alighieri.Una maratona che coinvolgerà lettori e lettrici di tutte le età e che darà vita alla giusta atmosfera prima della discesa nell’Inferno allestito nella Grave delle Grotte che - come per i musical di Broadway - diventa meta di spettatori curiosi che intendono farsi travolgere dalla magia della messa in scena e dalla potenza dei versi.Le dinamiche teatrali di “Hell in the Cave”, diretto dal regista Enrico Romita su drammaturgia dell’attrice Giusy Frallonardo, catturano il pubblico per condurlo in una straordinaria avventura sensoriale. In “Hell in the Cave” gli spettatori e gli attori diventano una cosa sola e riescono a contaminarsi culturalmente ed emozionalmente.Le Grotte di Castellana sono state anche palcoscenico per concerti di grandi artisti (da Battiato a Baglioni), presentazioni di libri, laboratori didattici per le scuole, le "speleonight" e le speleofamily.Le repliche di Hell in the Cave proseguiranno anche nei mesi di aprile, maggio e giugno: 8, 22 e 29 aprile, 13 e 27 maggio, 3 e 24 giugnoInfo date: https://www.grottedicastellana.it/hell-in-the-cave/