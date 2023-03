Urna beffarda per le italiane di Champions che ha messo contro Napoli e Milan in un inedito derby europeo. Più fortunata l'Inter che dovrà volare in Portogallo per affrontare il Benfica.Il quadro completo dei quarti:Real Madrid (SPA) - Chelsea (ING)Benfica (POR) - Inter (ITA)Man City (ING) - Bayern (GER)Milan (ITA) - Napoli (ITA)