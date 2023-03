Sull'accaduto stanno indagando anche i tecnici dello Spesal e della Polizia Locale di Mesagne, che ha acquisito una serie di elementi per accertare il rispetto delle regole all'interno del cantiere. La famiglia del 32enne ha acconsentito alla donazione degli organi, autorizzata dall'autorità giudiziaria.

MESAGNE (BR) - Tragedia per un operaio di 32 anni di Oria, morto in ospedale 24 ore dopo un terribile incidente in un cantiere edile a Mesagne. L'uomo è caduto da una scala e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un'inchiesta e nelle prossime ore disporrà l'autopsia.