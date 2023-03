Il russo Daniil Medvedev prevale 6-3 7-5 con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Tra le donne nei quarti di finale la bielorussa ArynaSabalenka vince 6-4 6-0 con l’americana Cori Gauff e si qualifica per la semifinale. Per la bielorussa terza semifinale nel 2023. Lagreca Maria Sakkari prevale 4-6 7-5 6-1 con la ceca Petra Kvitova.

Nei quarti di finale del torneo Master 1000 di Indian Wells in California negli Stati Uniti d’America di tennis l’americano Frances Tiafoe vince 6-4 6-4 sul britannico Cameron Norrie e si qualifica per la semifinale. Per l’americano prima semifinale in un torneo Master 1000 nella sua carriera di tennista.