BARI - Dramma ieri sera a Triggiano, nel barese, dove è morto Saverio Loiacono, 23 anni, dj e videomaker, dopo aver accusato un arresto cardiaco. Il giovane si era recato nel ristorante di famiglia, Panzerottotime, per ritirare una pizza da portare a casa dove il fratello minore lo aspettava per i compiti.Ad intervenire sul posto il 118 che ha cercato in tutti i modi di salvare il giovane, eseguendo tutte le possibili manovre di rianimazione anche con l'utilizzo del defibrillatore. Sul corpo del giovane sono state effettuate alcune scariche senza esito.Dopo vari tentativi, il 23enne è stato trasportato al Pronto Soccorso Mater Dei: tutto il personale medico è sceso in campo per cercare di soccorrerlo, ma senza successo.Numerosi sui social i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, increduli di fronte a questa tragedia che lascia tutti senza parole. Disposta l'autopsia sul corpo del giovane.