BARI - Ondata di maltempo sulla Puglia con un inizio settimana caratterizzato da pioggia e vento. Dopo un fine settimana all'insegna del bel tempo, la primavera si prende una pausa. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in tutta la Regione dalle 20 di oggi per le prossime 24 ore."Dai quadranti settentrionali sono attesi venti da forti a burrascosi, con raffiche di temporali forti", si legge in una nota della Protezione civile.