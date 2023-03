GINEVRA – Explora Journeys, il brand di viaggi e lifestyle di lusso del gruppo MSC, ha svelato oggi il look delle Ocean Residence e delle Ocean Penthouse di Explora I, la prima delle sei navi della sua flotta di lusso. Dopo aver rivelato il design delle Ocean Suite di primo livello e in vista del suo viaggio inaugurale con partenza da Southampton, nel Regno Unito, il 17 luglio 2023, questa seconda presentazione rivela maggiori dettagli sull'approccio di progettazione delle sue 461 "case sul mare" fronte oceano. – Explora Journeys, il brand di viaggi e lifestyle di lusso del gruppo MSC, ha svelato oggi il look delle Ocean Residence e delle Ocean Penthouse di Explora I, la prima delle sei navi della sua flotta di lusso. Dopo aver rivelato il design delle Ocean Suite di primo livello e in vista del suo viaggio inaugurale con partenza da Southampton, nel Regno Unito, il 17 luglio 2023, questa seconda presentazione rivela maggiori dettagli sull'approccio di progettazione delle sue 461 "case sul mare" fronte oceano.





Grazie a un retaggio marittimo di oltre 300 anni unito a una comprensione innata del lusso, la famiglia proprietaria ha disegnato con cura le suite, penthouse e residenze per creare raffinate case sul mare con un design sofisticato che riflette il carattere tipicamente europeo del brand.

Seguendo nella progettazione la filosofia del brand per stimolare i sensi e suscitare negli ospiti un "Ocean State of Mind", considerando con attenzione elementi quali la luce naturale, i colori, gli spazi, la privacy e la connessione con il mare, Explora Journeys ha lavorato meticolosamente per assicurare agli ospiti un'esperienza sontuosa eppure intima per il loro viaggio sull'oceano.

Jason Gelineau, Head of Product of Explora Journeys, ha dichiarato "Rispetto dell'ambiente e sostenibilità sono stati elementi centrali nelle scelte di progettazione delle suite, garantendo un equilibrio tra l'esperienza tattile e visuale di ogni materiale utilizzato. Dettagli ecosostenibili come i prodotti da bagno ricaricabili sono stati integrati nelle suite e, ove possibile, Explora Journeys seleziona prodotti sostenibili, compresi quelli certificati B Corp. In linea con questa filosofia, il brand non utilizzerà plastica monouso a bordo delle sue navi".

Le Ocean Penthouse misurano da 43 a 68 mq, mentre le Ocean Residence sono le suite più ampie del settore, con aree da 70 a 149 mq. I designer si sono concentrati sulla fluidità e l'armonia degli spazi, implementando principi di progettazione lineari.

Le Ocean Penthouse di Explora I offrono una sistemazione lussuosa di fronte all'oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi. Ognuna delle quattro tipologie di penthouse include una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.

Tutte sono dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli Dyson SupersonicTM, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar personale rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua personale riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. Il servizio in suite disponibile 24 ore su 24 assicura inoltre il soddisfacimento di ogni desiderio o richiesta degli ospiti.

Le ampie Ocean Residence offrono spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. I materiali dimostrano la cura, l'attenzione e il livello del design, come il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste residenze, che si suddividono in Cocoon, Cove, Retreat e Serenity, hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre le Cocoon, Serenity e Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente.

A disposizione di tutte le Ocean Residence c'è un team di Residence Host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.

Intrecciando la precisione svizzera al migliore artigianato europeo e a un concetto di design rispettoso e consapevole, Explora Journeys ha collaborato con brand del lusso quali Molteni&C, parte del gruppo Molteni, il maggiore gruppo indipendente del settore arredamento di alta fascia con produzione 100% italiana. L'identità di Molteni&C si riflette in tutte le suite di Explora I attraverso divani e poltrone iconici oltre a mobili da esterno per terrazze selezionate (Molteni&C|Outdoor), tutti caratterizzati dai valori fondanti di Molteni: tradizione, qualità, durata e affidabilità, sostenute da ricerca e innovazione.

Le terrazze delle suite, che integrano i magnifici spazi esterni, sono arredate con pregevoli elementi di Manutti, tra i migliori brand di arredamento da esterni di lusso.

La raffinata biancheria da letto e da bagno è firmata Frette: prodotta grazie al lavoro di esperti artigiani italiani, emana eleganza, comfort e creatività.

L'illuminazione delle suite è ideata per creare un ambiente intimo. Luci lineari integrate agli arredi delle suite costituiscono un elemento funzionale e di design, riflettendo gli spazi che fluiscono in modo coerente dall'entrata alla finestra, per fornire una chiara prospettiva degli spazi ben equilibrati. Il brand di illuminazione e design d'avanguardia Astep è stato utilizzato nelle Ocean Residence, per le applique accanto ai letti e gli eleganti lampadari.

Per mantenersi in forma al meglio, le suite di EXPLORA I saranno dotate delle attrezzature di Technogym. Le Ocean Penthouse includeranno il Technogym Kit, mentre le Ocean Residence offriranno anche una panca Technogym.

Con l'ambizione di migliorare l'atmosfera di queste case lontano da casa, Explora Journeys ha sviluppato un ulteriore aspetto del suo progetto di design dedicato all'arte. In base alla loro personale visione, i proprietari hanno selezionato artisti e opere da esibire a bordo. Ogni suite avrà nel suo soggiorno un'opera d'arte principale, insieme a elementi complementari e dettagli decorativi selezionati con cura.

Oltre all'ampia offerta di bevande che li attende a bordo, gli ospiti troveranno all'arrivo una bottiglia di champagne in fresco: Veuve Clicquot Yellow Label nelle Ocean Suite, Moët & Chandon Grand Vintage 2015 nelle Ocean Penthouse e Dom Pérignon Vintage 2013 nelle Ocean Residence.