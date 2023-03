BARI - Dichiarazione del Consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, dei Consiglieri Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, e del responsabile regionale del settore sanità Alessandro Nestola.“Silenzio assordante della Giunta regionale sulla sospensione dei test genetici per i tumori alla mammella e al colon. Palese dove sei? Vuoi dare una risposta ai cittadini, ai pazienti e ai medici?"Revocare subito la decisione sarebbe il minimo, perché non esiste negli ordinamenti democratici la possibilità che una lettera di un dirigente possa disporre la deroga a una legge, portando peraltro in dote maggiori rischi per la salute e su un campo di battaglia dove fare o non fare equivale a vivere o morire."C’è bisogno di noi per sottolineare questo concetto?"E non si dica, per piacere, che la decisione è conseguenza di una richiesta ministeriale, sia perché non abbiamo visto ancora alcuna nota ministeriale scritta su questo punto - anzi, ci piacerebbe fosse mostrata - e sia perché la consulenza onco-genetica, quindi i test genetici gratuiti per persone con profilo di esposizione al rischio di malattia per ereditarietà, rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza."Su questo punto, come su tutte le questioni riguardanti la salute, non siamo disposti a mediare e chiamiamo all’iniziativa politica tutti i partiti presenti in Consiglio regionale.”