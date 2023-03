RUVO DI PUGLIA (BA) - È in gravi condizioni il 60enne colpito tre volte all'addome sotto casa. L'agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Callas, alla periferia di Ruvo di Puglia. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha subito trasportata al 'Bonomo' di Andria dove è stata sottoposta ad un delicato intervento.Al via le indagini dei carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia con i colleghi del Nucleo operativo di Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani. La Scientifica ha effettuato i rilievi mentre sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona.