FOGGIA - Un ragazzo di 15 anni, arrestato insieme a due 17enni, avrebbe accoltellato un militare di 23 anni durante una rapina avvenuta l'11 novembre a Foggia. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari che ha disposto il carcere per il 15enne e la comunità per i 17enni. I tre sono accusati a vario titolo di tentato omicidio e rapina impropria aggravata.I tre avrebbero aggredito la vittima con i pugni per rubargli un braccialetto d'oro. I militari li avrebbero inseguiti e una volta catturato il 15enne, quest'ultimo per liberarsi lo ha pugnalato al fianco, trafiggendogli il polmone sinistro.