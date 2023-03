- Imprenditori e professionisti di tutta la Puglia sono stati premiati a Foggia nella seconda edizione del Premio delle Eccellenze Pugliesi, organizzato da Passione Pizza del presidente Antonio Scapicchio e che si è svolto al ristorante Himalaya. Una opportunità da non perdere per far conoscere al resto d'Italia le grandi potenzialità del Tacco dello Stivale sotto ogni punto di vista.Nei cento dei premiati tra ristoratori, imprenditori enogastronomici e tessili, pizzaioli, chef, produttori provenienti da Salento, terra di Bari, Bat e Capitanata, era presente il trinitapolese Leonardo Sarcina pizzaiolo casalino titolare della Pizzeria “La Dolce Vita”appartenente all’associazione passione pizza."Sono molto contento del premio delle Eccellenze Pugliesi che mi è stato conferito- ci dice Leo Sarcina-con costanza e impegno coltivo,ogni giorno,la mia passione per la pizza,un ringraziamento speciale va al nostro presidente Antonio Scapicchio".Tra i premiati, la Gest di San Marco in Lamis, che coltiva e trasforma cotone 100% made in Italy, le cantine Placido Volpone di Orsara, il pastificio Andreola di Casalvecchio di Puglia.