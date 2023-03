FOGGIA - Dramma a Foggia dove si è registrato un incidente tra un'autocisterna dei Vigili del fuoco e un'auto. Quest'ultima ha concluso la sua corsa finendo su un fianco. La tragedia è avvenuta in via Napoli. L'autista, un 36enne, è deceduto dopo essere stato portato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.Due Vigili del fuoco sono rimasti illesi. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale.