ANDRIA (BT) - Questa mattina, i Carabinieri del Comando Compagnia di Andria hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta di questa Procura della Repubblica - nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di soggetto indagato per tre rapine commesse ai danni di 2 farmacie situate nel territorio andriese, con la minaccia di pistola a salve priva di tappo rosso.Le indagini -condotte dal N.O.R – Sezione Operativa di Andria, sotto la direzione della Procura della Repubblica- hanno avuto inizio il 22 Novembre 2022, allorquando un soggetto, con volto travisato da passamontagna, ha puntato una pistola a salve, priva di tappo rosso, all’indirizzo dei farmacisti lì presenti, spingendoli per allontanarli dal registratore di cassa ed impossessarsi della somma di 400 euro.L’azione criminale è stata ripetuta con medesimo modus operanti in altre due occasioni, il 24 novembre '22 ed il successivo 6 dicembre '22, entrambi gli episodi ai danni di altra farmacia, allorquando il prevenuto, con l’utilizzo di violenza e con la minaccia dell’arma, è riuscito ad impossessarsi della somma complessiva 1100 euro.I militari operanti, coordinati dalla Procura della Repubblica e a seguito di intensa attività info investigativa sviluppata tramite analisi delle immagini di videosorveglianza, acquisizione di sommarie informazioni, riconoscimento fotografico, vocale ed antropometrico, sono riusciti ad identificare il prevenuto a carico del quale veniva eseguito il sequestro di parte degli indumenti indossati durante le azioni criminose e dell’arma, riscontrata essere pistola a salve e priva di tappo rosso.Arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Trani. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.