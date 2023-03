La Deghi è un punto di riferimento per l’arredo delle case degli Italiani. Il suo punto vendita “Officine Deghi” è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 a San Cesario in provincia di Lecce. Garantirà un sostegno economico importante per questa stagione di basket alla squadra brindisina.

In A/1 di basket maschile la Deghi Spa è il nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda è il leader Italiano nel canale e-commerce di arredi per il bagno, il giardino e gli interni. Il titolare è Alberto Paglialunga. Ha più di trentamila prodotti da consegnare che sono presenti sul sito www. deghi.it. Ha un servizio di assistenza molto vicino alle esigenze dei clienti.