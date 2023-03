Furto con spaccata in pizzeria a Bari, in manette due tunisini

BARI - Sono stati arrestati e condotti in carcere gli autori del furto con spaccata avvenuto in una pizzeria di via Argiro. Si tratta di due tunisini di 19 e 26 anni. I due hanno sfondato la vetrina tra l'8 e il 9 marzo per impossessarsi del ricavato di circa 700 euro. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza della pizzeria e anche le tracce ematiche rinvenute dagli agenti.Non è noto al momento se i due siano gli autori delle altre scissioni avvenute in centrodestra.