Lecce, muore dopo dieci giorni di ricovero in attesa di esami specialistici: due medici indagati

LECCE - Dramma a Lecce per una insegnante di scuola elementare di 62 anni, ricoverata da 10 giorni in attesa di gastroscopia e colonscopia per una sospetta diverticolite. L'attesa, tuttavia, potrebbe aver provocato la sua morte. Indagati due medici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.I fatti risalgono allo scorso novembre quando i familiari della donna hanno sporto denuncia ai carabinieri e ora, dopo che sono state avviate le indagini, è stato accertato un collegamento tra la morte della donna e la condotta dei medici.