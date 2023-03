GALLIPOLI (LE) - Si svolgerà domani, 21 marzo, alle ore 10.30, la presentazione della XXXI edizione delle Giornate di Primavera Fai programmate per sabato 25 e domenica 26 marzo con riferimento al programma messo in atto dalla Delegazione Fai Lecce, guidata da Adriana Bozzi Colonna, e dal Gruppo Fai Salento Jonico, guidato da Virgilio Provenzano. In provincia di Lecce infatti sono previste ben 13 aperture tra Lecce, Nardò, Castrì di Lecce, Gallipoli, Matino, Tuglie, Sannicola e Serrano di Carpignano Salentino, a cui si aggiunge l’apertura dell’Abbazia di S.Maria di Cerrate, unico Bene Fai di Puglia. A spiccare quest'anno una serie di itinerari incentrati sulla coltura degli ulivi, dai frantoi ipogei di origine medievale a due progetti legati al dramma della xylella.La scelta di Gallipoli come sede della Conferenza Stampa di presentazione del Programma delle Giornate FAI 2023 non è collegata solo al fatto che si riferiscono all’area jonico salentina la maggior parte delle aperture previste in questa XXXI edizione ma anche perché proprio qui la Delegazione FAI di Lecce e il Gruppo FAI Salento Jonico hanno raggiunto quest’anno un obiettivo importantissimo, che attesta i risultati sul territorio del nostro lavoro e soprattutto delle donazioni dei nostri visitatori.Gallipoli con il suo prezioso bene, la Chiesetta di San Pietro dei Samari, ha vinto infatti l’undicesima edizione de I Luoghi del Cuore raccogliendo più di 50.000 voti e potrà ora contare su un lavoro di recupero grazie al premio di 55 mila euro erogato dal Fondo per l’Ambiente Italiano.L'appuntamento è presso la Biblioteca Sant'Angelo, in Via Sant'Angelo, nel centro storico di Gallipoli.