(Ostuni, Via Napoli - Foto di Elio Vita)

OSTUNI (BR) - Oggi vi parliamo di una poesia in vernacolo ostunese dal titolo "Via Napùlu", dedicata per l'appunto ad una via del centro storico della Città Bianca. Questa è la poesia che la nobile poetessa ostunese Mariangela De Anna ci regala in un'atmosfera romantica dove lei è nata. Proprio in via Napoli come recita la poesia dove sono passati grandi personaggi e dove lei ha il suo cuore.





"Sarà la nuova poesia che prende le vecchie e nuove generazioni arrivando dritta al cuore di ogni cittadino ostunese poiché, in fondo, siamo tutti passati e passiamo da via Napoli" ha dichiarato la stessa Mariangela De Anna "Sinceramente non avrei mai pensato di scrivere una poesia in vernacolo. L'altra mattina, tornando da una passeggiata in Via Napoli, i versi sono nati d'istinto. Ringrazio sentitamente il prof. Lorenzo Cirasino per avermi aiutato nella traduzione di alcuni versi. Grazie al fotografo e amico Elio Vita Fotografia per questo scatto".





"Via Nàpulu" (Mariangela De Anna)





Vu’ lu sapite

add’ite abbàsce

a via Napulu?

Ite a Stune.

Da ddà

passavene

tutte.

Ì passata

la reggina,

so’ passate

li carrozze

cu lli

segnùre

Ì passate

lu trainiere

lu villane

e pure lu

forestiere.

Vu lu sapite

add’ite abbasce

a via Napulu?

Ddà so’

nata ie!

Da ddà

veteva

tutte lu

paise

lu mare

e li

munde

Da dà

Ind’a nniende

arrive a

Sande Ronze

e jìnda

a lla Terra

bella bella.

Vu lu sapite

add’ite abbasce

a via Napulu?

Ddà s’acchja

nu stuezze

de core

Ite lu

mia.





TRADUZIONE IN ITALIANO: Voi lo sapere dov'è giù a Via Napoli? E' ad Ostuni. Da lì passavano tutti. E' passata la regina. Sono passate le carrozze con i signori, è passato il trainiere, il villano e pure il forestiero. Voi lo sapere dov'è giù a Via Napoli? Là sono nata io! Da lì vedevo tutto il paese, il mare e il mondo. Da lì, in poco tempo, arrivo a Sant'Oronzo e dentro al centro storico bello bello. Voi lo sapere dov'è giù a Via Napoli? Dove si trova una parte di cuore: è il mio.





Mariangela De Anna