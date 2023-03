Crescono le tensioni sul fronte di guerra in Ucraina. Dura reazione del Cremlino dopo l'annuncio di Londra della fornitura di munizioni all'uranio impoverito a Kiev: "Finirà male", è il commento dei vertici di Mosca, che con Shoigu prospettano uno scontro con le armi nucleari. Nel frattempo i legami economici tra Russia e Cina si stringono ulteriormente per gettare le basi di un “nuovo ordine mondiale”, dopo l'incontro tra Putin e Xi Jinping a Mosca, mentre la cauta apertura russa al piano di pace cinese per l'Ucraina non sembra preludere a un imminente soluzioni.Nessun colloquio in programma tra Xi e Zelensky, mentre Washington accusa la Cina di non essere imparziale. Tensione per il sorvolo di due bombardieri Usa sul Mar Baltico.