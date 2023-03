Gioia del Colle, sparatoria in strada: 2 feriti

GIOIA DEL COLLE (BA) - Seconda sparatoria in tre giorni ieri sera a Gioia del Colle, nel Barese. All'interno di un circolo privato due persone sono state colpite da colpi di pistola. Non sono noti al momento i dettagli della vicenda, ma solo che uno dei feriti, il più grave, è stato colpito a un piede, l'altro a una gamba.I due sono stati soccorsi sul posto, prima di essere trasportati all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Al via le indagini dei carabinieri.