Questo è un verso della poesia che Alda ha dedicato (e dettato al telefono) a Damato pochi giorni prima del suo volo, il giorno dei santi nel 2009. Sono questi versi profetici a donare l’incipit del racconto che celebra la Merini. La poetessa candidata al Nobel rivive grazie al dono delle sue parole raccolte da Damato nella loro lunga conversazione ispirata e sentimentale. Ad impreziosire “Fate l’amore” un album con le opere e fotografie di Giuliano Grittini. Questo libro, pubblicato da Compagnia Editoriale Aliberti, celebra la poetessa a tredici anni dalla sua scomparsa: “Alda è la Vasco Rossi della poesia”.





Il titolo “Fate l’amore” è tratto da un monologo dello stesso Damato che da anni porta la vita di Alda Merini a teatro: «È la poesia che ci salva. Lasciatevi parlare da Alda, lasciate che il suo rossetto sconfini sulla vostra bocca, non vergognatevi della poesia. Cercate quel verso che manca alla vostra vita. Cercate quel verso sull'albero che avete piantato o in una foglia rossa prima di morire. Cercate quel verso mancante in un libro trovato a poche lire sul banco nostalgia. Cercate quel verso in una notte di veglia per chi è partito senza preavviso, nella lettera scritta a penna ricevuta da una guerra. La poesia come i sogni arriva sempre dal mare con il vento contrario. Cercate quel verso mancante e fate l’amore». Cosimo Damiano Damato è nato a Margherita di Savoia nel 1973.





Poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e narratore. Ha avuto come maestri Arnoldo Foà, Tonino Guerra e Abbas Kiarostami. La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. Ha lavorato, tra gli altri, con Luis Bacalov, Lucio Dalla, Catherine Deneuve, Raf, Violante Placido, Morgan, Riccardo Scamarcio, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Moni Ovadia, Antonella Ruggiero, Roberto Vecchioni e Renzo Arbore, Eugenio Finardi. Fra i suoi film La luna nel deserto, scritto con Raffaele Nigro, con la partecipazione, tra gli altri di Leonardo Metalli, Violante e Michele Placido e un cameo di Renzo Arbore, definito da Vincenzo Mollica “Un film poetico che tocca e sconquassa il cuore”.









TRANI (BT) - In occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2023, martedì 21 marzo alle ore 17.30, il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani (BT), in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Trani e la Società Dante Alighieri, presenta il libro di Alda Merini con Cosimo Damiano Damato ‘Fate l’amore’, in cui Damato racconterà della scrittrice con la quale ha condiviso una corrispondenza d’amorosi sensi. Ad introdurre l’autore sarà il prof. Vito Santoro. L’amicizia tra Damato e la Merini è stata già narrata nel film "Una donna sul palcoscenico", presentato alle giornate degli Autori al Festival di Venezia nel 2009 e, oggi, con il racconto inedito del libro “Fate l’amore” aggiunge un nuovo capitolo drammaturgico. “Cosimo, io e te siamo amici di pietà nascoste”.