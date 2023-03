TRANI (BT) - Jazz and more si chiude domani in grande spolvero con un virtuoso del basso: Viz Maurogiovanni. La rassegna, appuntamento fisso di “Ogni santo mercoledì”, ha visto avvicendarsi dal 4 gennaio di quest’anno nel club Ognissantino a Trani vari interpreti delle contaminazioni e declinazioni del jazz. Un luogo diventato assieme contenitore e contenuto culturale per gli amanti del genere e anche dell’eccellenza enogastronomica, assicurata dalle sapienti menti di Alegra hospitality group. Grazie alla selezione del direttore artistico Pasquale Buongiovanni, sono emerse alcune realtà tra le più innovative della scena musicale ispirate al jazz, all’insegna delle contaminazioni black, blues ed elettroniche, in un cartellone costellato da affermati musicisti ma soprattutto da giovani che nel club, affacciato sul porto di Trani, hanno trovato lo spazio consono per esprimersi con un linguaggio contemporaneo.Una carrellata di ospiti cominciata ad inizio 2023 che ha visto esibirsi anche alcune punte di diamante come Roberto Ottaviano, premiato come ‘musicista dell’anno’ nella classifica Top Jazz 2022 della rivista Musica Jazz.Domani il format si appresta a chiudere i battenti con il ‘bass solo’ di Viz Maurogiovanni, non senza la promessa di una seconda edizione, questa volta en plein air, assicurano gli organizzatori. Jazz and more andrà infatti in scena sul rooftop di Ognissanti ogni martedì da giugno a settembre.Maurogiovanni, barese, classe 1976, si pone all'attenzione del panorama musicale internazionale, con la vittoria nel concorso "Euro Bass Day 2007", tenutosi a Verona, come miglior bassista europeo emergente. Vince inoltre l’edizione 2010 del concorso internazionale "Bass master" a Zagabria in Croazia. Bassista del mese su "Bass players united", è recensito ed intervistato sulla rivista "Guitar club" e numerose altre riviste specializzate. Fa parte come componente stabile della “Jazzphony Orchestra” del Maestro Pasquale Bardaro. È invitato come ospite presso il Los Angeles Namm, ad Anaheim in California. Suona e tiene masterclass presso lo “European bass day” in Germania per più edizioni consecutivamente ed in manifestazioni internazionali quali il Jazzflirt festival, Jazz in campo, Bass Master Croazia, Bari bass day, Bass electric Roma, Euro bass day Verona, Riverberi international brass festival di Benevento, Nicola Arigliano Jazz festival, Vetrère jazz festival, Napoli Jazz festival, Andria Jazz festival, Beat Onto jazz festival, Marigliano jazz festival, Music Italy show Bologna, VDP international music festival, Jonio jazz festival, Faggiano jazz festival, Zagreb guitar show Croazia, Bass day Stazione Birra Roma, Bi-Fest Bari international film festival.Impegnato come didatta, ear trainer, compositore e musicista, brevetta il metodo intensivo ‘Maurogiovanni’ della disciplina musicale di “Ear training”, validato scientificamente dal Prof. Brancucci dell’Università Degli Studi di Cheti-Pescara. Numerose le sue collaborazioni o esibizioni con Michael Manring, John Stowell, Randy Brecker, Gianni Iorio, Pasquale Stafano, Pierluigi Balducci, Dario Chiazzolino, Roberto Ottaviano, Enzo Zirilli, Aaron Spears, Phil Maturano, Mirko Maria Matera, Gaetano Fasano, Tuck & Patti, Dennis Chambers, Gene Jackson, Nando Di Modugno, Gianlivio Liberti, Pierluigi Villani, Francesco Villani, Gianni Bardaro, Giovanni Falzone, Mino Lanzieri, Michele Campobasso, Robertinho De Paula, Gaetano Partipilo, Giovanni Giorgi, Rocco Zifarelli. Copiosa anche la sua discografia: il suo ultimo lavoro è del 2022 “Cinema, vol.2”, feat. Gianni Iorio, Paul McCandless e Marco Giuliani per Angapp Music.Inizio concerto ore 20,30. A seguire le prelibatezze di Ognissantino. Posti limitati, si consiglia la prenotazione. Info: 0883 175 0000Ognissantino - Cocktail Bar, Wine Bar & Food Bar, via Banchina al porto, 4 - Trani BT - Puglia.ognissantino.it