Hyundai svela alcuni aggiornamenti che interesseranno la sua apprezzatissima city-car di segmento A, i10, con rinnovati dettagli di design e nuove caratteristiche tecnologiche. Il modello diventerà così ancora più competitivo nella sua categoria grazie a funzioni di connettività avanzate, elementi di comfort e tecnologie che sono abitualmente presenti solo nei segmenti superiori.L’aggiornamento include anche la versione N Line, ispirata ai modelli N ad alte prestazioni di Hyundai.La rinnovata Hyundai i10 presenta un design interno ed esterno ancora più accattivante rispetto alla versione precedente, lanciata nel 2019, con anche due nuove colorazioni aggiuntive per la carrozzeria: Lumen Grey (un grigio chiaro e brillante con finitura perlata) e Meta Blue (blu con riflessi violacei e finitura perlata) – e tetto nero a contrasto.La parte interna dei fanali anteriori e la firma LED anteriore e posteriore sono state ridisegnate. Le luci diurne anteriori a LED (DRL) sono state integrate nell’ampia griglia frontale dal carattere sportivo, che presenta un nuovo design a nido d’ape, mentre i gruppi ottici posteriori a LED creano ora una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone. Anche i cerchi in lega da 15 pollici sono stati riprogettati con un nuovo design.All’interno, il modello è dotato di luci d’atmosfera blu all’anteriore. Il nuovo pacchetto cromatico Purple Package dona ancor più vivacità e leggerezza al design esterno sportivo di i10 e si caratterizza per i sedili in tessuto tartan con linee verticali viola, accanto a particolari dello stesso colore nelle cuciture e nelle bocchette dell’aria a cui si affiancano ulteriori dettagli grigi con riflessi viola per uno stile ancora più personale.Hyundai i10 N Line presenta un design ispirato al mondo del motorsport, come paraurti sportivi, finiture dedicate e dettagli personalizzati in rosso, come ad esempio gli schienali dei sedili in tessuto con una tripla linea rossa. Nuovi anche i cerchi in lega da 16 pollici, esclusivi per la versione N Line.Le funzioni di connettività non solo rendono la rinnovata i10 più avanzata dal punto di vista tecnologico, ma garantiscono anche un’esperienza a bordo più pratica e confortevole. Le nuove tecnologie del modello includono un display LCD da 4,2 pollici di serie nel quadro strumenti, porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). Al contempo, vengono riconfermati il caricatore wireless e il sistema di infotainment Audio Video Navigation (AVN) da 8 pollici con servizi telematici Bluelink® e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless.L’aggiornata Hyundai i10 è inoltre dotata di serie di nuove funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense. Il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) è stato implementato per includere anche la funzione “Cyclist” accanto a “City”, “Interurban” e “Pedestrian” per aiutare a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé.Il Lane Following Assist (LFA) utilizza il controllo dello sterzo per aiutare l’auto a rimanere nella corsia di marcia. Nel caso in cui una delle portiere posteriori sia stata aperta nel corso del tragitto, il Rear Occupant Alert (ROA) segnala di controllare i sedili posteriori, con un messaggio nel quadro strumenti quando il conducente sta per uscire dal veicolo, per far sì che nessun oggetto o persona possano essere dimenticati in auto.Nuova i10 rimane una scelta funzionale per gli automobilisti europei, con soluzioni pratiche e insolite nel segmento A, come ad esempio gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente. Come la versione precedente, i modello offre un bagagliaio da 252 litri che arriva a 1.050 litri con i sedili posteriori ripiegati, un ripiano per i bagagli posizionabile su due livelli, la funzione di abbattimento dei sedili posteriori con una sola mano e la telecamera posteriore.L’inizio della produzione di Nuova i10 è previsto per aprile 2023 presso lo stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia. Maggiori informazioni su disponibilità e prezzi per il mercato Italiano verranno rilasciate nelle prossime settimane.La gamma “i” di Hyundai, composta da i10, i20 e i30, rappresenta una storia di successo per il brand in Europa. I tre modelli sono fra i più popolari di Hyundai, sinonimo di qualità, affidabilità e praticità a supporto della vita quotidiana di un’ampia clientela. Nel corso del tempo, la gamma “i” è stata rinnovata per offrire uno stile dinamico, funzioni di connettività avanzate, accessibilità e comfort senza compromessi.