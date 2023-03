La Casa del Popolo-Lega Flai Cgil di Grottaglie è stata inaugurata nei giorni scorsi. “Non vogliamo sostituirci alle istituzioni – ha detto Giovanni Mininni, segretario generale della Flai Cgil nazionale – ma vogliamo metterci a disposizione del nostro popolo di riferimento: le lavoratrici ed i lavoratori agricoli e dell'agroalimentare. Ma non solo. Questo è uno spazio aperto a tutte le persone che in questa sede possono trovare risposte ai propri bisogni e potrà diventare anche un centro per la promozione culturale”.



Le Case del Popolo sono un'antica tradizione della Cgil. Lo ha ricordato Antonio Gagliardi, segretario generale della Flai Cgil Puglia. “Recuperiamo un'idea che affonda le radici nel sindacato di Giuseppe Di Vittorio quando nelle Case del popolo i lavoratori avevano la possibilità di incontrarsi, discutere di lavoro, diritti, elaborare politiche e azioni sindacali”.



Soddisfatto il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. “L'apertura di questa sede a Grottaglie è un ottima notizia – ha detto – perchè diamo il senso di una organizzazione presente e radicata sul territorio che vuole essere vicina ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani. Soprattutto è il segno di una presenza in quei territori periferici e decentrati spesso dimenticati dalle istituzioni e dalla politica”.



Per Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della Cgil di Taranto “questo è il modo migliore di investire le risorse delle lavoratrici e dei lavoratori. Una struttura accogliente, polifunzionale in cui le persone possono sentirsi a proprio agio e che contribuirà ad incrementare il già forte radicamento della Flai Cgil su Grottaglie”.



All'inaugurazione della Casa del Popolo è intervenuto anche il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò. La Lega Flai Cgil sorge in via C. Colombo 48, angolo via Di Vittorio, alla cerimonia è seguita la Festa del tesseramento 2023, un'occasione conviviale ma soprattutto un momento programmatico e di riflessione sul “ruolo delle donne nel lavoro agricolo”.



“C'è molta strada da percorrere per una reale parità – ha sottolineato La Penna - occorrono interventi per realizzare più asilo nido dove portare i propri figli o strutture per accogliere ragazzi e persone speciali, o ancora strutture per gli anziani. Non avremo reali pari opportunità fino a quando questi servizi saranno carenti o del tutto inesistenti perchè il peso di queste situazioni grava sulle donne che molto spesso rinunciano ad andare a lavorare o ad una formazione continua che possa permettere la loro crescita professionale. Quando si parla di opportunità bisognerebbe parlare di una concreta riorganizzazione di welfare. Bisogna lavorare affinchè le donne possano realmente avere il diritto di scegliere. Serve una rivoluzione culturale che permetta alle donne di liberarsi di retaggi culturali e decidere realmente cosa essere. Come Flai abbiamo dimostrato di esserci e di voler essere accanto a quelle donne e lavoratrici ribelli e resilienti”.

GROTTAGLIE (TA) - Uno spazio a disposizione dei lavoratori e dei cittadini. Nasce con queste prerogative la “Casa del Popolo – Lega Flai Cgil di Grottaglie”. La prima Lega con sede autonoma in provincia di Taranto. “Mi sono resa conto – spiega Lucia La Penna, segretario generale Flai Taranto – che oltre alle vertenze e alle sfide quotidiane, si faceva largo la necessità di ricostruire una collettività. Per farlo serviva uno spazio fisico dove ritrovarsi per sentirsi parte di un insieme ed elaborare rivendicazioni per migliori condizioni di vita e di lavoro. Un luogo fisico che è stato l’inizio della nostra storia: la lega bracciantile, che partendo da Grottaglie vorremo rilanciare nella provincia ionica”.