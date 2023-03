Rhove è tornato: il rapper pubblicherà il nuovo attesissimo singolo “Pelé”, un sentito omaggio ad uno dei più grandi calciatori del mondo, venerdì 17 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Dopo aver chiuso un’annata da record che ha portato l’artista ad infrangere il muro di 1 miliardo di ascolti totali, oltre 200 milioni di visualizzazioni con i suoi video e ottenere 7 dischi Platino e 7 dischi d’Oro, Rhove è tornato in studio di registrazione a lavorare su nuova musica di prossima uscita.

Dopo alcuni spoiler di brani condivisi sui propri profili social, il primo assaggio del nuovo progetto arriva proprio con “Pelé”, un banger potente ed energico in pieno stile dell’artista. Il brano vuole omaggiare il grande calciatore brasiliano.

L’artista, che si è ritagliato alcuni mesi per registrare nuova musica in studio, ha annunciato il ritorno sulle scene attraverso un teaser trailer contente un freestyle inedito pubblicato sui propri canali social e in grado di raggiungere in meno di 24 ore oltre 1 milione di visualizzazioni.

Dall’Italia al resto del mondo: l’artista è stato selezionato i mesi scorsi tra i giovani talenti a livello internazionale dal programma di Spotify “Radar Global”. Un grande traguardo che ha chiuso un periodo di enorme importanza per l’artista con la sua smash hit “Shakerando” certificata 5 volte Platino, nonché secondo brano più ascoltato del 2022 in Italia, e il suo EP di debutto “Provinciale”, certificato Oro.