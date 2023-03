"Easy Go", taxi sociale per il trasporto di anziani e disabili: venerdì 17 marzo a Mesagne la consegna del mezzo al Consorzio BR4



MESAGNE (BR) - Progetto "Easy Go", in italiano "andare facile, spostarsi facilmente": dai prossimi giorni le persone anziane e disabili che risiedono nei Comuni dell’ATS BR4 – in particolare nel territorio di Erchie, Latiano e Torre Santa Susanna, ma su richiesta anche nei restanti sei centri urbani che afferiscono al Consorzio – potranno contare sulla disponibilità di un mezzo di trasporto da utilizzare per raggiungere servizi, ambulatori, negozi e luoghi di socialità e di svago. - Progetto "Easy Go", in italiano "andare facile, spostarsi facilmente": dai prossimi giorni le persone anziane e disabili che risiedono nei Comuni dell’ATS BR4 – in particolare nel territorio di Erchie, Latiano e Torre Santa Susanna, ma su richiesta anche nei restanti sei centri urbani che afferiscono al Consorzio – potranno contare sulla disponibilità di un mezzo di trasporto da utilizzare per raggiungere servizi, ambulatori, negozi e luoghi di socialità e di svago.





L’iniziativa di consegna del veicolo si svolgerà venerdì 17 marzo alle ore 16.30 presso l'Auditorium del Castello comunale di Mesagne. All’incontro parteciperanno i rappresentanti istituzionali del Consorzio BR 4 e Antonio Ippolito, amministratore unico di "Social Travel Service Srsl", la realtà che gestirà le attività a Erchie, mentre sarà il SER cittadino ad occuparsi della custodia del veicolo nel Comune di Torre Santa Susanna. Durante l’incontro pubblico verranno anche illustrate le modalità di organizzazione e il funzionamento degli interventi.

"Il progetto è in linea con le politiche istituzionali promosse dall’ATS per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare - ha spiegato il presidente del Consorzio BR4, Antonio Calabrese -, avendo come obiettivo quello di favorire l’autonomia della persone a rischio di emarginazione sociale, supportandole nello svolgimento di attività che da sole, o con l’aiuto di familiari e amici, non sempre potrebbero svolgere". Tutte le informazioni potranno essere reperite anche tramite app: