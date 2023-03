MILANO - L'Inter vince 2-0 e ottiene tre punti importanti contro il Lecce: a decidere il match le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Il commento a caldo dopo il successo di San Siro di mister Simone Inzaghi:

"Abbiamo fatto un’ottima partita, approccio giusto e non abbiamo mai abbassato l'intensità. Chiaramente il gol di Lautaro ci ha agevolato il secondo tempo, però la squadra è stata attenta fin dall’inizio contro una squadra che ha dato fastidio a tantissime squadre. Intensi determinati e aggressivi. Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati squadra in ogni momento, non ci siamo disuniti ed è cosi che si vincono le partite".

"Il Lecce è una squadra aggressiva e veniva a prenderci davanti, avevamo bisogno di grandissima mobilità e la gara l'avevamo preparata in questo modo. Devo dire grazie ai ragazzi che hanno avuto alta concentrazione per tutta la gara".

"Lautaro è da tanti anni qua e sta avendo un rendimento costante, è un giocatore importantissimo per noi e insieme a suoi compagni dobbiamo proseguire con queste prestazioni, cercando di portare in alto l’Inter. Guardando il campionato sicuramente si poteva fare di più, sapendo che in questi 18 mesi abbiamo fatto cose buonissime, ma adesso abbiamo ancora tante partite importanti".

"A parte queste due gare è tanto tempo che Gosens mi sta convincendo negli allenamenti e quando subentrava faceva sempre bene. Mi sta soddisfacendo e stasera ha fatto un’ottima gara. Anche Dzeko ha giocato bene ed è sempre disponibile per far salire la squadra e non era semplice oggi. Per quanto riguarda gli attaccanti si faranno le scelte migliori e giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno di tutti perché avremo delle partite impegnative sotto l’aspetto fisico. Dumfries ha fatto benissimo in questi anni all'Inter e adesso si sta allenando bene ed è stato molto bravo nell’azione del secondo gol. Ha fatto un grande secondo tempo".