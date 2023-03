SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Dopo ben 7 anni sono riusciti a riabbracciare la loro cagnolina, scomparsa nel nulla da un terreno a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, nel marzo 2016. E' una storia a lieto fine per i proprietari di Kira, che hanno provato in tutti i modi a trovarla in questo lungo lasso di tempo. Prima l'arrivo in un canile abbandonato in Polonia, poi la svolta è arrivata quando Kira è stata portata nel 2022 in un canile in Germania dal proprietario che aveva avuto qualche problema.L'esemplare dell'Amstaff aveva sempre avuto il microchip, ma non era mai stato possibile risalire al database italiano. Grazie all'associazione Arpat, che si occupa della ricerca di microchip stranieri e non registrati, una volontaria è riuscita a mettersi in contatto con Andrea, il titolare, che ha subito riconosciuto la sua Kira. Grazie all'associazione Etera, l'animale è stato poi riportato in Italia.