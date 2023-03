MILANO - Il panorama della musica italiana si colora di nuovi talenti, tra questi spunta il giovane producer Kombat Kid che, insieme al rapper Ghendo, cantano insieme sulle note del nuovo singolo 'Marionette'. Un brano pieno di verità che racconta il panorama della musica moderna, dove spesso si viene catapultati in un mondo in cui i potenti muovono i fili degli artisti come marionette.





Kombat Kid è un giovanissimo produttore, che si è affacciato alla musica di ieri e oggi grazie alla passione trasmessa dal padre, Giuseppe Fisicaro fondatore della label Digital Noises, e dal nonno. E' l’unico artista della Label SubZero Records, dove sono presenti gli altri suoi brani: “Rap Tile of a Reptile”, “Let me Scream”, “I am Sub-Zero”, “Robin”, “The Gamer” e “Noise of the Future”.