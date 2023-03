BARI - “Ora che pure la Corte dei Conti ha fatto conoscere il suo parere, ricco di perplessità sull’operazione Ager-Aseco, confidiamo sulla decisione di cambiare strada, assecondando innanzitutto le leggi e quindi evitando una corsa contro il tempo per fare qualcosa che dal 30 marzo prossimo sarà vietata". Così in una nota il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati e il consigliere Ruggiero Mennea, capogruppo.Poi proseguono: "Si porti subito in Aula, dunque, la nostra proposta di legge per assegnare concretamente ai Comuni la titolarità del servizio, oggi espropriata dalla Regione e attribuita al duo Emiliano-Grandagliano, e poi decidere il da farsi con un piano economico finanziario più credibile. Speriamo di poter avere il sostegno aperto e senza timore di tutti i colleghi consiglieri regionali che vorranno aggiungersi ai colleghi dei Cinquestelle e del centrodestra, così da metterci alle spalle questa pagina di inutili blitz, peraltro privi del favore della maggior parte dei comuni".