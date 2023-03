Bologna Children’s Book Fair da 60 anni è un evento di riferimento per chi lavora nel campo dell’editoria e dei contenuti dedicati a bambini e ragazzi e costituisce il punto d’incontro per un pubblico variegato ed internazionale, rappresentando l’evento più importante a livello mondiale per lo scambio dei diritti editoriali, con un nucleo importante dedicato al licensing e ai contenuti multimediali per bambini e ragazzi.







A Bologna infatti gli editori, addetti ai lavori e pubblico che frequenteranno lo stand Puglia troveranno un catalogo che riunisce e promuove 30 illustratori pugliesi che hanno partecipato alla call pubblica lanciata dal Teatro Pubblico Pugliese. Uno strumento pensato per avvicinare il mondo dell’editoria dell’infanzia nazionale e internazionale ai disegnatori della nostra regione.

Infine lo stand, promosso in collaborazione con APE - Associazione Pugliese Editori, ospiterà gli editori Adda Editore, Besa Muci, Edizioni Dedalo, Edizioni Del Poggio, I Libri di Icaro, Kurumuny, Matilda editrice, Pietre Vive Editore, Progedit, SECOP edizioni e Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia. Regione Puglia e Teatro Pubblico - che a Bologna presentano Puglia, parole a sistema, nuova identità grafica della linea di intervento dedicata all’editoria - proseguono nell’attività di valorizzazione e promozione del comparto e per la prima volta promuovono anche il settore dell’illustrazione.

BARI - Da lunedì 6 a giovedì 9 marzo 2023 la Regione Puglia partecipa a Bologna Chlindren’s Book Fair con uno stand istituzionale che riunisce 10 case editrici e promuove, per la prima volta, il settore pugliese dell’illustrazione.