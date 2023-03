FIRENZE - Anche per l’edizione 2023 l’Assessorato regionale all’Istruzione sarà presente all’annuale appuntamento nazionale dedicato alle innovazioni del mondo della scuola e della didattica, ovvero DIDACTA ITALIA 2023, in programma dall’8 al 10 marzo a Firenze. La partecipazione, fortemente sostenuta dall’assessore regionale al ramo, Sebastiano Leo, è finalizzata a conseguire alcuni degli obiettivi prioritari della Regione Puglia, ossia promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale e, al contempo, favorire lo scambio e la costruzione di sinergie con gli altri stakeholders nazionali presenti alla Fiera in quei giorni.In particolare, la Regione Puglia sarà ospite dello stand istituzionale “LA SCUOLA DELLE REGIONI”, a cura di Tecnostruttura, insieme a tutte le altre regioni d’Italia per raccontare le sue eccellenze e le sue buone pratiche. Tre gli appuntamenti in cui la Puglia sarà protagonista all’interno dello stand istituzionale:· 8 marzo ore 11 – 12.00: presentazione “Scuole in STE@M”. Il progetto regionale mira a favorire, già in età scolare, un rafforzamento delle competenze STEM delle bambine e delle ragazze; · 8 marzo ore 12 - 13.00: presentazione “Ensemble – Il suono degli abbracci”. Il progetto, realizzato in collaborazione con Ente Nazionale Sordi- e USR Puglia, punta a favorire l’inclusione scolastica delle persone con disabilità uditive; · 8 marzo ore 16 - 17.00: presentazione “Programmare, innovare, crescere. La Puglia dell’istruzione e formazione professionale”. L’iniziativa sarà dedicata alla valorizzazione dei percorsi IeFP, alla luce dei risultati raggiunti in materia di lotta alla dispersione scolastica.