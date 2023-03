Lampedusa, migranti trasferiti per svuotare hotspot

LAMPEDUSA - Sono 1.425 i migranti attualmente ospitati nell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri, 363 profughi sono stati trasferiti con il traghetto a Porto Empedocle e 526 con la nave militare Diciotti, a Reggio Calabria. Oggi, come programmato dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, altri 70 migranti saranno trasferiti, con aereo militare, a Cagliari.Intanto ieri c'è stato un nuovo record di sbarchi nell'isola, con oltre duemila migranti arrivati in 24 ore. 267 sono stati gli ultimi a sbarcare sull'isola, tra la notte e l'alba del 26 marzo, dopo che sei delle sette piccole imbarcazioni su cui viaggiavano sono state soccorse dalla Ong Louise Michel e dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza. Invece il 25 marzo gli sbarchi sono stati 43 per un totale di 1.778 persone.