Locorotondo, al via il progetto 'Il girotondo dell'educazione'

LOCOROTONDO (BA) - L’associazione il Tre Ruote Ebbro, in collaborazione con il Comune di Locorotondo, si prepara a lanciare una nuova iniziativa finanziata nell’ambito dell’Avviso Regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0”. Le azioni messe in campo saranno tese allo sviluppo e al rafforzamento della cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, della partecipazione e del mutuo scambio di competenze.È significativo il titolo del progetto, Il girotondo dell’educazione, che suggerisce l’intento di creare momenti durante i quali la comunità si riunisce, dove nessuno prevarica sull’altro e tutto concorre alla costruzione del senso di comunità.Assieme al Comune di Locorotondo, partner e co-finanziatore dell'iniziativa, è stata attivata una rete di attori territoriali, con l’intento di proporre diverse attività, che coinvolgeranno bambini, ragazzi, adulti e anziani e che mirano al riconoscimento, alla riscoperta e alla tutela degli elementi identitari del territorio, attraverso un processo di narrazione collettiva.Nello specifico collaboreranno al progetto, in veste di partner, gli istituti scolastici del territorio, I.I.S.S “Basile-Caramia” Locorotondo e Alberobello (Istituto Tecnico Agrario e Professionale Alberghiero) e I.C. "Marconi-Oliva", la Parrocchia di San Giorgio Martire, l’Ecomuseo Valle d’Itria, l’Infopoint di Locorotondo, il Consultorio Familiare di Locorotondo (Asl Bari), l’Associazione Culturale Entroterre ed il G.A.L. Valle d’Itria. Nello sviluppo delle attività con i più piccoli saranno coinvolte le cooperative Alice, Raggio di Luna ed Hakuna Matata.Il progetto sarà presentato durante la conferenza stampa mercoledì 29 marzo alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Locorotondo. Interverranno i referenti del progetto e l'Amministrazione comunale nelle figure di Paolo Giacovelli Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili e Ermelinda Prete Assessore alla Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione, Musei e Biblioteche.