L'AQUILA - Tragedia a L'Aquila, dove un medico ha ucciso la moglie e i due figli per poi suicidarsi all'interno del villino di famiglia. L'assassino è Carlo Vicentini, fino a un mese fa primario di urologia all'ospedale di Teramo, poi in pensione. L'uomo avrebbe utilizzato una pistola regolarmente denunciata per sterminare la famiglia per poi togliersi la vita.Vicentini ha ucciso il figlio Massimo di 43 anni, disabile e attaccato a un respiratore, la secondogenita Alessandra, 36 anni, e la moglie. Al vaglio il movente e le circostanze dell'omicidio: non è ancora chiaro se si sia trattato di un raptus o di un gesto premeditato.