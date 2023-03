Jackpot



Un premio, solitamente più alto del normale, che si può ottenere tramite una particolare combinazione di simboli. Le slot online con jackpot possono avere anche jackpot progressivi, che crescono ogni volta che qualsiasi utente effettua una giocata



Linee di pagamento



Anche dette “payline”, sono sequenze virtuali di simboli, lungo le quali è possibile ottenere combinazioni vincenti. Possono essere fisse o variabili: nel secondo caso è il giocatore che può decidere quante attivarne o disattivarne



Moltiplicatore



Il moltiplicatore è una cifra per la quale una vincita può essere moltiplicata. Solitamente i moltiplicatori sono frutto di bonus, di simboli scatter o di combinazioni vincenti particolari



Multilinea



Tutte le slot machine che prevedono più di una linea di pagamento vengono definite multilinea



Simboli



I simboli non sono altro che le figure che appaiono sui rulli, e che servono a determinare visivamente le combinazioni vincenti



Slot machine multicredito



I giochi di slot più recenti sono ora giochi da un centesimo che offrono un'opzione multi-linea e multi-credito. E il giocatore determina il numero di crediti da giocare per giro. Il numero di combinazioni vincenti è aumentato, ma questo, ovviamente, ha un costo. La puntata media del giocatore aumenta significativamente con questo tipo di macchina. Tra i segreti delle slot possiamo affermare che solo perché il numero di combinazioni vincenti aumenta, non significa che il giocatore vinca più spesso. Considera la seguente ripartizione matematica delle tradizionali slot a tre monete, a una linea e alle macchine multi-credito multilinea.

Giocare alle slot è un bel passatempo perché le slot ti permettono di passare qualche minuto di gioco senza troppe pretese né tantomeno senza spendere troppi soldi. Ma quali sono le piattaforme online migliori? Le piattaforme online possono modificare l’RTP delle slot? Quali sono i termini fondamentali da sapere quando si gioca alle slot? Perché perdo sempre alle slot? Le slot si possono truccare? Tutte queste e molte altre risposte le trovi in questo articolo che speriamo ti possa essere utile per comprendere meglio il mondo delle slot e i termini che lo caratterizzano, in un’ottica di ottimizzazione delle giocate e del budget che desideri spendere giocando a slot. Non è necessario investire grandi cifre, basta capire come ottimizzare le possibilità di vincita per ogni spin che fai.Prima di approfondire il discorso, vediamo subito alcuni termini che ci aiuteranno a comprendere meglio le slot machine e ottimizzare quello che spendiamo sulle slot machine:Di che cosa stiamo parlando quando leggiamo la parola RTP? La parola significa “return to player” e indica il ritorno al giocatore che viene assicurato dalla slot che hai davanti. Una slot con RTP pari al 97% restituisce 97 euro su 100 giocati, questo almeno è il principio di base. Nella realtà, non è tutto così semplice, perché queste percentuali vengono calcolate su milioni di giri e quindi se giochi alle slot solo per alcuni minuti per divertirti, non è detto che questa percentuale corrisponda al tuo caso specifico. Ricorda che le piattaforme online non possono manomettere le partite né modificare l’RTP delle slot.Gli algoritmi delle slot machine utilizzano un generatore di numeri casuali come motore principale per determinare i risultati. Questo perché le prime macchine, quelle ormai obsolete, erano suscettibili a vari tentativi di trucchi. Il RNG determina quando il giocatore vince e quanto vince il giocatore. L'algoritmo che ne costituisce le fondamenta non è veramente casuale, cerchiamo di scendere nei tecnicismi; si basa su una formula matematica con un valore di input iniziale (variabile indipendente) che determina il valore di output finale (variabile dipendente).Lo spin è un giro della slot. Quando la slot lo permette, si possono anche vincere giri gratis, detti anche free spin. Questi giri gratis sono i preferiti dai giocatori di slot, perché permettono di vincere senza spendere niente, quindi sono il modo migliore per ottimizzare il budget e ottimizzare le vincite. Se vinci qualcosa durante i giri gratis, tutte le vincite sono vincite in soldi reali e quindi si possono ritirare da subito oppure giocare in un secondo momento su altre slot a tua scelta, senza vincoli. Esistono anche gli autospin, non su tutti i siti però. Si tratta di una particolare opzione che permette al giocatore di impostare una cifra da spendere per ogni spin, e fare in modo che il gioco riparta in maniera automatica con un nuovo giro, senza dover cliccare ogni volta manualmente. Con questa opzione si corre il rischio di perdere la cognizione del numero di partite che stai facendo, fai sempre attenzione quando decidi di usarlo. Potresti trovarti con il credito esaurito senza nemmeno accorgertene e questo non è lo spirito giusto per giocare alle slot. Quando si parla di spin si parla di rulli naturalmente, perché sono i rulli che girano e determinano l’esito della partita. Nelle prime slot machine meccaniche, i rulli erano dei cilindri sui quali venivano stampati i simboli. Nelle slot online, i rulli sono virtuali, ma hanno mantenuto la loro funzione e nella grafica e nelle animazioni hanno mantenuto la caratteristica di girare per poi rivelare l’esito della partita. Si parla anche di puntata che è l’importo totale scommesso a ogni giro.Quando si parla di bonus, si parla sia di un premio particolare attribuito da un simbolo o da una combinazione vincente, sia una modalità di gioco differente rispetto alla principale, sbloccabile ottenendo alcune condizioni. In alcune slot c’è il gioco bonus, un gioco particolare che ha un design diverso dalla slot principale e che permette, come i free spin, di vincere un importo in soldi reali completamente gratis. Quando si parla di bonus, si parla anche dei numerosissimi bonus messi in palio dai vari siti di slot online in fase di iscrizione. Sfruttare questi bonus per giocare e provare gratis tutte le slot è un ottimo metodo per capire su quale slot ti trovi meglio, quale slot è a te congeniale e quale slot ottimizza al massimo il tuo denaro e il tuo tempo. Su tombola.it ad esempio ti segnaliamo un bonus del 200% con il primo deposito, non male vero?